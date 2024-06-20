Мужчина метнул гранату около станции метро «Сходненская»

У станции «Сходненская» столичной подземки правоохранители задержали неадекватного мужчину, кинувшего муляж в виде гранаты для игры в страйкбол, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Инспектор службы безопасности метро в вестибюле станции пригласил пассажира пройти допдосмотр. Мужчина начал агрессивно себя вести, выбежал из вестибюля и за пределами подземки швырнул страйкбольную гранату. Она взорвалась с громким хлопком и выбросила облако белого дыма.

Нарушитель правопорядка был оперативно задержан сотрудниками УВД на Московском метрополитене.

Пассажирам напоминают, что такое поведение в транспорте неприемлемо, так как оно противоречит нормам безопасности.

Кроме того, граждан просят с пониманием относиться к подобным проверкам, которые организованы во всех вестибюлях метро. Они не занимают много времени, но позволяют повысить уровень безопасности поездок.