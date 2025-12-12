Мужчина лег на кровать умершей матери и заразился болезнью, которая ее убила

В Китае 60-летний мужчина едва не умер, следуя древнему местному обычаю. Следуя традициям, он несколько дней подряд лежал на кровати умершей матери, но заразился вирусом клещевого энцефалита — именно из-за этой болезни и умерла его родственница, сообщает kp.ru со ссылкой на китайское издание SCMP.

Древний китайский обычай гласит, что сын должен лежать на кровати умершей матери в течение 35 дней после ее смерти, чтобы «утешить» душу покойной и помочь ей «мирно» перейти в загробный мир.

Однако выполнение ритуала обернулось для пожилого китайца смертельной опасностью. Известно, что его 86-летняя мать ранее скончалась от вируса клещевого энцефалита. Сын, лежавший на кровати матери, вскоре заразился той же самой болезнью.

На десятый день после начала ритуала он почувствовал аналогичные симптомы, что и его мама перед смертью: слабость, мышечные боли, диарею и рвоту. После этого китаец обратился в больницу.

Врачи подтвердили, что пожилой мужчина заразился болезнью, от которой умерла его мать, и едва не повторил ее судьбу. Пациент выжил благодаря своевременно начатому лечени.

