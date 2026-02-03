сегодня в 11:24

Мужчина «катапультировался» из Lada Priora после ДТП с 2 авто в Омске

Мужчина в Омске после столкновения с двумя машинами на перекрестке улиц Взлетной и Крупской «катапультировался» через водительскую дверь из Lada Priora. Об этом сообщает Mash .

Мужчина на черной Lada Priora, предположительно, проигнорировал правила дорожного движения. Он повернул налево, оказался на перекрестке и врезался в две машины.

На опубликованной записи видно, что Lada Priora выезжает на дорогу к двум машинам. Они врезаются в авто.

Lada Priora начинает крутиться. Водитель вылетает на проезжую часть через водительскую дверь. После этого в авто врезается едущая машина.

