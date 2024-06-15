Мужчина избил собутыльника в ходе ссоры в Сергиево-Посадском округе

В Сергиево-Посадском городском округе задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью знакомому во время совместного распития алкоголя, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

12 июня в квартире одного из домов на улице Институтской в поселке Реммаш между двумя мужчинами возникла ссора в ходе совместного распития алкоголя. В ходе конфликта мужчина избил своего оппонента и скрылся с места преступления. Пострадавший самостоятельно обратился в полицию и был госпитализирован в медучреждение.

Правоохранительные органы задержали местного жителя 1999 года рождения. Выяснилось, что мужчина ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).