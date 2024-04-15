Мужчина избил подростка на детской площадке в Домодедове

Предварительно, 14 апреля мужчина на детской площадке в микрорайоне Востряково подошел к подростку и несколько раз ударил его по голове и телу. А затем нападавший вырвал карман куртки ребенка, где лежал игрушечный нож и выкинул его.

Мальчик рассказал о случившемся родителям. Его мама и папа обратились с заявлением в территориальный отдел полиции.

Сотрудники Домодедовской горпрокуратуры контролируют установление всех обстоятельств данного инцидента, ход и результаты начатой процессуальной проверки.