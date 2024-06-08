Мужчина избил ногами жену на глазах у ребенка и посетителей ТЦ в Подмосковье

В одном из торговых центров городского округа Серпухов пьяный мужчина жестко избил свою супругу при ребенке и посетителях. Неадеквату грозит 5 лет тюремного заключения, сообщает «112» .

На кадрах видео видно, как мужчина ногами избивает женщину, которая в этот момент лежит на полу ТЦ. При этом маленький сын супругов сидит на коленях рядом с матерью, плачет и громко кричит. Затем один из посетителей взял нападавшего за руку и отвел в сторону.

В момент семейных разборок оба супруга были в состоянии алкогольного опьянения. За это сотрудники полиции уже привлекли пару к административной ответственности.

После случившегося мужчине может грозить уголовная ответственность по статье 213 УК РФ (хулиганство). По факту случившегося подмосковная прокуратура проводит проверку.