Мужчина из пневматического оружия в упор расстрелял щенка на Ставрополье

В хуторе Прогресс Ставропольского края 58-летний мужчина вышел на улицу с пневматическим оружием и в упор выстрелил в щенка. Момент жестокого обращения с животными попал на видео, сообщает Telegram-канал «112» .

Что спровоцировало 58-летнего мужчину на такой агрессивный поступок, выясняют правоохранительные органы. Судя по камерам наружного наблюдения, все произошло утром 4 мая. Вооруженный мужчина неспешным шагом вышел на улицу, а когда к нему подбежали два щенка, он произвел выстрел в упор. После этого один из щенков громко заскулил и пополз в сторону, подняться на задние лапы он больше не смог.

После совершенного выстрела мужчина попытался скрыться, но одна из соседок стала очевидцем случившегося. Она же и вызвала полицию.

Отсмотрев камеры, стражи порядка установили личность мужчины, его задержали, пневматическое оружие изъяли. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

О дальнейшей судьбе подстреленного щенка ничего не сообщается.