Мужчина из ДНР хотел убить высокопоставленного российского военного пивом с ядом

Работники ФСБ провели задержание мужчины из Донецкой Народной Республики. Он планировал убить высокопоставленного российского военного, подарив ему две упаковки британского пива с ядом внутри, рассказали ТАСС в центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Сотрудники украинских спецслужб передали жителю ДНР напитки в ноябре. Задачей мужчины было передать посылку офицеру ВС РФ в виде подарка. Однако его задержали работники ФСБ в момент передачи.

Правоохранители изучили содержимое бутылок с пивом. Выяснилось, что в напитке находились британские яды — смесь высокотоксичных отравляющих веществ «колхицин» и «третбутилбициклофосфат» (аналог боевого отравляющего вещества VX нервно-паралитического действия, который запрещен конвенцией о химическом оружии 1993 года), изготовленные в Великобритании.

Если бы в кровь офицера попал яд, настала бы мучительная смерть. Он бы погиб через 20 минут.

Жителя ДНР завербовали через Telegram. Он установил контакт с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Ему передали с помощью беспилотников взрывчатку. Ее мужчина держал в своей квартире, чтобы в будущем совершать диверсии.

