Мужчина хотел взорвать прокуратуру в Черкесске по указанию украинских спецслужб

Уроженец Башкортостана Кадим предпринял попытку устроить взрыв в здании прокуратуры в Черкесске по указанию украинских спецслужб, сообщает Mash .

25-летний молодой человек приехал в конце июля в Карачаево-Черкесию. Собрав СВУ, он 2 августа пошел к зданию прокуратуры на Красноармейской улице, но по пути был задержан сотрудниками ФСБ.

При себе в момент задержания у злоумышленника было 2 кг взрывчатки.

Оказалось, что Кадима ранее завербовали спецслужбы Украины. В ходе допроса задержанный пояснил, что украинцы нашли его в соцсетях и предложили подзаработать, устроив взрыв. О том, как мужчина собирал самодельную бомбу, он отчитывался своему куратору из СБУ.

На неудавшегося подрывника возбудили уголовные дела за организацию деятельности террористической организации и участие в ее деятельности. Кадима арестовали до 2 октября.