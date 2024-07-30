Мужчина до смерти избил незнакомца у ночного клуба в центре Москвы

В Москве суд арестовал мужчину, до смерти избившего незнакомца у ночного клуба

Замоскворецкий районный суд Москвы до 29 сентября арестовал гражданина Грузии Карло Гиоргашвили, который до смерти избил незнакомого мужчину у ночного клуба в центре Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По версии следствия, между обвиняемым и ранее ему незнакомым мужчиной произошел конфликт у одного из ночных клубов в центре столицы. Затем спор перерос в драку, в ходе которой Гиоргашвили нанес своему оппоненту удары в область жизненно важных органов. От полученных травм пострадавший скончался.

Фигуранту предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и назначил Гиоргашвили наказание в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 30 суток.