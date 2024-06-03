Мужчина чуть не спалил себя при попытке разжечь мангал в Москве

34-летний мужчина в нацпарке «Лосиный остров» в Москве хотел пожарить шашлыки, но чуть не сгорел сам из-за бутылки для розжига, сообщает SHOT .

Отдыхающий закинул угли в мангал, насаживал мясо на шампуры, ему осталось только разжечь огонь. Мужчина взял бутылку с жидкостью для розжига, полил угли и начал зажигать их, но забыл, что средство осталось в руках. Бутылка взорвалась от пламени.

Горящая жидкость попала на одежду и кожу мужчины. Пострадавшего экстренно доставили в ожоговую реанимацию.

Врачи диагностировали у пациента ожоги первой, второй и третьей степеней кистей, туловища и нижних конечностей. Всего из-за халатности обожжено 35% тела.