Мужчин в США оставили без секса из-за Трампа

Феминистки призвали американок не заниматься сексом с мужчинами на протяжении четырех лет, пока не закончится будущий президентский срок Дональда Трампа. Таким образом женщины в США отреагировали на программу республиканца, где в том числе предлагается запретить аборты, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Washington Post.

Вскоре после того, как стало известно о будущем возвращении Трампа в Овальный кабинет, представительницы фемактивизма начала призывать женщин избегать близости с мужчинами на все время, пока у власти будет находиться республиканец. Посты и публикации с таким содержанием собирают сотни тысяч лайков в соцсетях.

«Если все эти мужчины голосуют против наших прав, они не заслуживают того, чтобы притронуться к женщине в течение четырех лет», — написала одна из американок в соцсети.

Кроме того, феминистки также призвали женщин перестать пользоваться приложениями для знакомств.