Мужчин, организовавших занятия проституцией, задержали в Ленинском округе

Сотрудники УМВД России по Ленинскому городскому округу задержали двоих уроженцев Тамбовской области, подозреваемых в организации занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Злоумышленники на 31 км МКАД на парковке рядом с посёлком Дубровский организовали так называемую „точку“, где девушки оказывали платные услуги сексуального характера. В результате оперативно-розыскных мероприятий за оказание интимных услуг задержаны три женщины в возрасте от 32 до 43 лет — жительницы Владимирской и Белгородской областей. Ранее они уже привлекались за аналогичные правонарушения. В отношении гражданок составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.11 КоАП РФ, на каждую наложен штраф», — сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Петрова уточнилаа, что также оперативными сотрудниками установлены и задержаны два организатора незаконной деятельности, которые подыскивали девушек для оказания интимных услуг, осуществляли их доставку на «точку», обеспечивали безопасность и собирали денежные средства за работу.

«В ходе осмотра автотранспорта одного из задержанных обнаружены и изъяты телефоны, банковские карты, черновые записи и денежные средства», — добавила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области.

В отношении возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.