Муж третий месяц не может найти жену, которая навещала бабушку в Херсоне

Переехавшая в Краснодарский край жительница Херсона навещала бабушку в родном городе, а по возвращении ее задержали российские силовики в аэропорту Сочи. После этого она пропала, муж не может найти жену уже почти месяц, сообщает «Осторожно, новости» .

Жители Херсона Юрий и Наталья А. после начала СВО поддержали Россию. Они переехали в Краснодарский край вместе с сыном, когда российские военные отошли из города, и получили российское гражданство. Однако в Херсоне у Натальи осталась бабушка.

В июне этого года женщина уехала к родственнице. В Херсон она попала через территорию Украины. По возвращении 3 августа Наталью задержали на паспортном контроле в аэропорту Сочи.

По словам Юрия, супруга позвонила ему ночью и рассказала, что у нее забрали телефон и банковские карты. По словам мужчины, Наталью «просили признаться в том, чего она не делала». Между тем в правоохранительных органах мужчине сказали, что его жену арестовали на 11 суток за «неповиновение законному требованию военнослужащего», потому что она якобы не предоставила паспорт на границе.

14 августа Наталья должна была выйти на свободу, однако этого не произошло. Юрию рассказали, что его жену доставили в Волгоград «для проведения оперативно-следственных мероприятий». При этом в ФСБ заявили, что никаких проверок в отношении женщины не ведется.

Так как Наталья не выходила на связь, Юрий написал заявление о ее пропаже. В розыск женщину не объявили. В МВД мужчине сказали, что в отношении его жены возбуждено уголовное дело. Обеспокоенный муж обращался в разные правоохранительные ведомства, но там ему заявили, что не знают, где Наталья. В СК же сообщили, что ее освободили «по истечении срока наказания».

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.