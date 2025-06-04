Мурашко: состояние пострадавшего в Брянской области младенца стабилизировали

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину о состоянии четырехмесячного малыша, пострадавшего при обрушении моста на поезд в Брянской области, сообщает РЕН ТВ .

Глава Минздрава отметил, что состояние ребенка стабилизировалось.

Всего медицинская помощь после трагедии понадобилась 120 пострадавшим. По словам Мурашко, сейчас в больницах остается 35 человек. Среди них трое детей.

Министр добавил, что пациентов в тяжелом состоянии нет.

По словам Мурашко, порядка 100 медработников по личной инициативе прибыли в нерабочее время на работу, чтобы помочь пострадавшим при ЧП с поездом в Брянской области.

Поезд сообщением Климов — Москва сошел с рельсов в Брянской области вечером 31 мая в результате подрыва моста. Погибло семь человек, более 100 пострадали.