Муки совести: петербуржец сам пришел в полицию с признанием в убийстве в 2000 г

В Санкт-Петербурге в полицию самостоятельно явился подозреваемый в краже, который признался, что совершил убийство в 2000 году. По словам мужчины, почти четверть века назад он зарезал человека на Беговой улице, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Установлено, что убийство было совершено 28 ноября 2000 года. На Беговой улице тогда нашли труп 24-летнего парня, которого пырнули в голову и шею. Подозреваемого в убийстве так и не удалось установить.

На днях в полицию явился 45-летний горожанин, который взял на себя вину в убийстве 24-летней давности. Правоохранители узнали, что у сознавшегося богатый криминальный опыт — он не раз был за решеткой, в основном за кражи.

Признавшийся в убийстве мужчина арестован.