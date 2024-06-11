Может вызвать отравление: в Подмосковье выявили молочку-фальсификат

На юге Московской области выявили молочную продукцию-фальсификат. По данным регионального управления Роспотребнадзора, фактическая регистрация производителя «Производственный филиал цех фасовки сырья» отсутствует по адресу, который указан в накладных и на этикетке, сообщает «Царьград» .

В документах говорится, что данное ООО находится в доме № 10 по улице Шоссейной в деревне Заболотье (Домодедово). Но по указанному адресу заявленного производителя обнаружено не было, выяснили сотрудники Роспотребнадзора.

Декларации о соответствии указанного производителя утратили силу, добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре предупредили, что молочные изделия могут вызвать пищевые отравления потребителей, если они были выпущены неустановленным производителем и в неизвестных условиях.