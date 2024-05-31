Мотоцикл и две машины столкнулись на Лужнецкой эстакаде в столице Происшествия сегодня в 09:07

В Москве на Лужнецкой эстакаде произошла дорожная авария с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщает пресс-служба городского Дептранса.

На месте ДТП работают специалисты оперативных служб мегаполиса. Обстоятельства произошедшей аварии и информация о пострадавших в ней уточняются. Движение транспорта в районе происшествия затруднено. Столичных водителей попросили выбирать другие маршруты. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора в сторону района Дорогомилово из-за ДТП на эстакаде составляет более 9 км.