Мотоцикл и две машины столкнулись на Лужнецкой эстакаде в столице
В Москве на Лужнецкой эстакаде произошла дорожная авария с участием мотоцикла и двух автомобилей, сообщает пресс-служба городского Дептранса.
На месте ДТП работают специалисты оперативных служб мегаполиса.
Обстоятельства произошедшей аварии и информация о пострадавших в ней уточняются.
Движение транспорта в районе происшествия затруднено. Столичных водителей попросили выбирать другие маршруты.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», протяженность затора в сторону района Дорогомилово из-за ДТП на эстакаде составляет более 9 км.