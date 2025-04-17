Мособлсуд начал рассматривать дело пасынка Стаса Намина, обвиняемого в убийстве

Московский областной суд начал рассматривать дело Романа Ткаченко — пасынка советского и российского музыканта, композитора Стаса Намина. Его обвиняют в убийстве сводного брата и родной бабушки. Одно из заседаний состоялось 16 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

«Процесс в отношении Романа Ткаченко начался в Московском областном суде 4 апреля. Следующее заседание запланировано на 27 мая», — рассказали в Мособлсуде.

На состоявшемся 16 апреля заседании суд установил порядок, в каком будет рассматриваться дело Ткаченко. Пасынка Намина обвиняют в двойном убийстве брата и бабушки, которые не были в тот момент в беспомощном состоянии.

По версии следствия, Роман совершил двойное убийство 18 октября 2023 года. Сначала мужчина расправился с бабушкой, затем позвонил брату, который после новостей о случившемся приехал в деревню Крюково. Между Ткаченко и сводным братом произошел конфликт, в результате которого фигурант дела ударил оппонента ножом. Ранение оказалось смертельным.

Тела убитых Артема Микояна (сын Намина — ред.) и его бабушки Полины Ткаченко нашла 19 октября 2023 года мать Романа Галина Микоян. Женщина приехала в гости к своей матери и обнаружила страшную картину.