Москвичу прислали свиную голову якобы от имени начальника отдела полиции

Осенью 2022 года москвич Владислав Лихачев купил несколько машин в США. Он планировал перепродать их в РФ. В сентябре мужчина разошелся с женой Ларой.

Как рассказал бизнесмен, женщина вместе с матерью решила завладеть его заказом. Они подделали документы купли-продажи, переписали на себя несколько автомобилей и за месяц продали часть из них.

Узнав о мошенничестве, Лихачев написал заявление на экс-супругу в ОМВД по району Хамовники, но там ему отказали. Тогда он пошел в столичный главк МВД. Полицейские опросили подозреваемых, получили признание, но заведенное дело вернули в Хамовники, где его сразу потеряли. Потерпевший пошел в прокуратуру.

После этого, как рассказал мужчина, бывшая теща стала угрожать. Она предупредила экс-зятя, что ее защищает начальник отдела полиции, которому она якобы ранее заплатила. Также она грозилась убить бизнесмена.

Адвокаты Лихачева пошли к начальнику отдела полиции, но он отказался их слушать. Через день матери предпринимателя прислали свиную голову, посылка была подписана «от Смирнова» (начальник отдела). За доставку посылки бывшему другу Лихачева заплатили 1 млн рублей, но не сказали, что в коробке.

Как пояснил потерпевший, его бывшая жена особо не скрывает, что продала автомобили, но больше года избегает уголовной ответственности из-за дружбы ее матери с начальником отдела полиции.