Москвичку от изнасилования в такси спасла врезавшаяся в авто «Газель»

В Москве таксист приставал к пассажирке в момент, когда в авто влетела «Газель»

Жительница Москвы вызвала такси, чтобы добраться до района Царицыно. Однако поездка обернулась неприятным инцидентом, водитель начал ее домогаться в сексуальном плане, но не успел совершить преступление из-за «Газели», которая врезалась в машину, сообщает Telegram-канал «112» .

По словам девушки, водитель повел себя неподобающим образом. Он отклонился от маршрута и привез пассажирку в отдаленное место, где не было мобильной связи. Таксист настойчиво предлагал женщине занять место рядом с ним на переднем сиденье.

Ситуация разрешилась внезапно — в автомобиль на большой скорости врезался грузовик марки «Газель». От мощного столкновения машину отбросило в сторону дороги. К счастью, пассажирка осталась невредима.

От медицинской помощи девушка отказалась — она хотела лишь поскорее вернуться домой. В итоге до нужного адреса ее отвезли люди, ставшие свидетелями аварии. На момент публикации заметки неизвестно, обратилась ли пострадавшая с заявлением на таксиста в полицию или нет.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.