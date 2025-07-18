Москвичка заявила в полицию на гадалку из TikTok, которая не приворожила парня

Жительница Москвы обратилась за помощью в полицию, когда поняла, что стала жертвой мошенницы, представившейся потомственной гадалкой и нумерологом. Девушка хотела приворожить парня, в которого влюбилась в отпуске в Дубае, но в итоге потеряла 400 тысяч рублей и так и осталась одна, сообщает Baza .

История началась с того, что 25-летняя москвичка познакомилась в Дубае с 30-летним мужчиной, с которым у нее завязался стремительный роман. После того как они расстались и разъехались по своим городам, пара еще какое-то время поддерживала связь, пока в их историю не вмешалась девушка мужчины, узнавшая об его интрижке. Девушка написала москвичке сообщение с просьбой забыть про ее молодого человека.

25-летняя девушка впала в отчаяние и начала искать способ остаться с возлюбленным. В это время в TikTok ей попалось видео с гадалкой-тарологом и нумерологом, которая согласилась помочь и приворожить мужчину. В итоге, пока девушка общалась с мошенницей, та убеждала ее, что на мужчине стоят «сильные защиты» и снять их не так просто.

В итоге девушка потратила на ритуалы 400 тысяч рублей. В чате с гадалкой ей присылали фотографии и видео якобы проводимых обрядов, которые на самом деле оказались просто скаченными картинками и роликами из Сети. Теперь в обстоятельствах этой истории разбирается столичная полиция.