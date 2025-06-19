Москвичка забылась и вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю

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Mash: жительница Москвы вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю

Жительница центра Москвы пожаловалась полиции на пропавшие вещи и вызвала силовиков в квартиру. Подоспевшие правоохранители нашли в ее жилище растения конопли, сообщает Mash .

Москвичка Татьяна живет в дорогой квартире на Покровском бульваре. Накануне, 18 июня, она позвонила в полицию и пожаловалась на пропажу вещей. К ней домой приехала целая следственно-оперативная группа, но на глаза силовикам попались странные «цветы» заявительницы.

Оказалось, что Татьяна вызвала полицию в квартиру, где выращивала коноплю. Силовики также нашли в жилье «немного гашиша», отметили журналисты.

Теперь Татьяну проверяют на хранение и сбыт наркотиков.