Москвичка обвинила доставщика суши в нападении

54-летняя москвичка обвинила доставщика суши в том, что мужчина пытался ворваться к ней в квартиру, удерживал дверь и расцарапал руку, сообщает SHOT .

Пострадавшая рассказала, что 22 февраля заказала сет на одного человека в «СушиСтор» в Бабушкинском районе. Домой заказ привез доставщик. Когда оплата по банковской карте якобы не прошла, женщина потянулась к смартфону на тумбочке, чтобы проверить, было ли списание средств. В этот момент мужчина подставил руку и ногу в дверь, а также стал ломиться в квартиру. Москвичка пыталась вытолкать агрессора.

В итоге женщина смогла закрыть дверь, а затем обратилась в полицию, она подала заявление на злоумышленника. У пострадавшей царапины на руках и гематома. В «СушиСтор» ей предложили скидку в качестве извинения за неадекватное поведение доставщика.

В компании также заявили, что на клиентку не нападали, оплата заказа не прошла, тогда горожанка чуть позже отплатила его онлайн. Руководство учреждения не увидело в действиях доставщика оснований для увольнения.