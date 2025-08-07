Москвичка, которую 14 лет насиловал отец, требует наказать знавшую обо всем мать

Жительница Москвы, которая на протяжении 14 лет подвергалась изнасилованиям со стороны отца, потребовала наказать мать, которая знала о преступлениях против ребенка и замалчивала их. Ранее отца девушки уже заключили в колонию на 15 лет, однако его супруга избежала уголовного преследования — она проходила по делу свидетельницей, сообщается в Telegram-канале журналистки и блогера Ксении Собчак «Кровавая барыня» .

Жертва насилия утверждает, что отец домогался ее с 6 до 20 лет. По словам москвички, в шестилетнем возрасте родитель потрогал ее за интимные места, а уже в 9 лет впервые изнасиловал. Мужчина продолжал заниматься сексом с наследницей, пока ей не исполнилось 20 лет.

Мужчину задержали в 2017 году. В 2020 году его приговорили к 15-летнему заключению.

В начале 2025 года жертва, по ее словам, обнаружила доказательства того, что мать знала об изнасилованиях, но намеренно все скрывала. Из документов о допросе также следует, что в 2015 году ее мать нашла рабочую флешку мужа — на ней было видео, как обнаженный супруг прижимается гениталиями к дочери, стоящей на четвереньках. Тогда женщина настаивала, что удалила запись и решила не идти в полицию, опасаясь, что опека заберет у нее сына.

«Я без понятия, почему она его защищала, есть много разных теорий, начиная с того, что это был их некий план, где она получает деньги от отца, может ходить гулять с любовниками и за это он будет спать со мной, ничего ей не предъявляя, и заканчивая тем, что она психически не здорова», — высказалась пострадавшая.

Жительница столицы также рассказала, что в 2015 году заявляла в полицию об изнасилованиях со стороны отца, но в отдел пришла мать, которая забрала заявление и пригрозила дочери, чтобы она молчала. Кроме того, одна из родственниц оплатила женщине адвоката, но на аудиозапись призналась, что мать девушки знала об ее изнасилованиях отцом.

Как пишет «Кровавая барыня», в июле 2025 года жертва изнасилований обратилась в Следственный комитет. Она требовала пересмотреть уголовное дело, по которому уже вышли сроки давности, чтобы мать привлекли в качестве подозреваемой, а не свидетельницы.