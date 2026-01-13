Москвичи выталкивали скорую помощь из сугроба «всем двором»
Фото - © Telegram-канал 112
Машину скорой помощи, которая приехала на вызов в столице, люди выталкивали из сугроба «всем двором», сообщает «112».
Инцидент произошел на улице Маресьева.
Застрявшему автомобилю помогали жильцы и сотрудники МЧС. Как рассказали соседи, виновата в ситуации управляющая компания, которая не убирает выпавший снег.
Ранее РИАМО опубликовало материал о том, куда жаловаться на неубранный снег и гололед во дворах в Москве и Подмосковье.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.