Москвичи выталкивали скорую помощь из сугроба «всем двором»

сегодня в 09:52

Машину скорой помощи, которая приехала на вызов в столице, люди выталкивали из сугроба «всем двором», сообщает «112» .

Инцидент произошел на улице Маресьева.

Застрявшему автомобилю помогали жильцы и сотрудники МЧС. Как рассказали соседи, виновата в ситуации управляющая компания, которая не убирает выпавший снег.

Ранее РИАМО опубликовало материал о том, куда жаловаться на неубранный снег и гололед во дворах в Москве и Подмосковье.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.