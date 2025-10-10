Москвичи продали 2 квартиры ради каннабис-фермы в Таиланде, но стали наркоманами

Юлия и Степан (имена изменены) из Москвы продали две квартиры, а на полученные средства создали каннабис-ферму в Таиланде. Затем начали употреблять наркотики, сошли с ума и оказались в местной тюрьме, сообщает Mash .

После продажи жилья Юлия и Степан с миллионами рублей на руках поехали в Таиланд. Там они планировали отдыхать и работать налегке, не посещая офис.

Пара решила открыть специфический бизнес, связанный с марихуаной, легализованной в Таиланде. Они создали собственную ферму. А то, что изготовили, стали активно пробовать самостоятельно.

Пара злоупотребляла наркотиками на протяжении месяца. Спустя это время у Юлии появилась шизофрения. Она считала себя родственницей династии царей Романовых.

Степан занимался воровством в магазинах. За это его посадили в тайскую тюрьму. Туда же позднее угодила и Юлия.

В тюрьме Степан устраивает дебоши. Недавно он набросился на сотрудника российского консульства, который прибыл, чтобы помочь с оформлением бумаг.

