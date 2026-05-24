Москвичи пожаловались, что в благоустраиваемый двор привезли землю с кладбища

В столичном районе Чертаново Центральное жители пожаловались, что при благоустройстве во двор и на детскую площадку рабочие завезли землю с кладбища, сообщает «Подъем» .

Земля приехала вместе с осколками памятников, плиткой и погнутым крестом.

Видео завезенной во двор земли сняли горожане из дома на улице Красного Маяка. На нем видно, что в грунте есть истлевшие фрагменты одежды и части надгробных плит.

В ГБУ «Жилищник района Чертаново Центральное» пояснили, что тендер на поставку грунта для нужд ГБУ объявили и провели в апреле. На основании аукциона объявлен победитель, с ним заключен госконтракт. 22 мая компания привезла грунт, который не соответствует требованиям техзадания, о чем поставщика уведомили сразу.

После обнаружения несоответствующей земли у домов на улице Красного Маяка грунт вывезли в течение часа. Сейчас с поставщиком идет претензионная работа.

