Москвичи нашли использованный шприц в дорогой подушке

Московская семья обнаружила в новой подушке Togas, которую они купили для себя, использованный шприц, сообщает Mash .

Как рассказали пострадавшие, игла длиной около 5 см внезапно вылезла из подушки. Это произошло через несколько месяцев ее использования. Семья чудом избежала возможных последствий от инцидента и вреда здоровью.

Проведенная экспертиза показала, что шприц, найденный в подушке, использованный. Он попал внутрь еще на заводе.

После этого семья пошла в суд. Они хотят получить 10 млн рублей компенсации морального вреда, а также новую подушку. Кстати, купленная несколько месяцев назад обошлась им в 22 тыс. рублей. А еще они требуют неустойку и штраф.

Адвокат пострадавшей семьи Роберт Солдатов отметил, что официальный представитель Togas в России хочет снять с себя ответственность. там заявили, что магазин, продавший подушку со шприцем, работал по франшизе.