Москвичей предупредили о заторе на МКАД из-за ДТП

Утром 22 декабря на внешней стороне МКАД произошла авария, из-за которой дорожная ситуация на участке в районе съезда № 1А стала сложной, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы .

Предварительно известно, что авария случилась на внешней стороне 1-го километра МКАД. На месте уже работают оперативные службы, о пострадавших и причинах ДТП пока ничего неизвестно.

Автомобилистов просят учитывать дорожную ситуацию и выбирать альтернативные пути для движения, чтобы не усугублять положение.

Также водителей просят быть предельно внимательными за рулем, соблюдать ПДД и ни на что не отвлекаться, так как любая ошибка может привести к непоправимым последствиям.