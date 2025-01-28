Москвича задержали, когда он пытался остановить угонщика собственной машины

Жителя Москвы по ошибке задержали в момент, когда тот пытался отбить собственную машину у угонщика. Этот момент попал на видео камер наблюдения, сообщает Mash .

Инцидент произошел на улице Алабяна. Водитель белого автомобиля затормозил перед мужчиной, который неадекватно себя вел и бросался на проезжающие транспортные средства. Москвич вышел из собственного авто, оттеснил агрессора в сторону и обратился за помощью по короткому номеру 112.

Тот человек, который бросался на автомобили, воспользовался моментом и сел за руль машины москвича, после чего угнал его белый автомобиль. Горожанин пытался остановить угонщика, но в этот момент его скрутили прибывшие стражи порядка.

Позднее, когда в ситуации разобрались, автомобиль удалось найти целым – он был брошен во дворе дома № 17 по той же улице. Злоумышленник скрылся, его ищут.