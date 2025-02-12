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Москвича оштрафовали за демонстрацию украинского герба в соцсети

За демонстрацию украинской символики в мессенджере москвич получил штраф. Инцидент произошел в начале февраля, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Правоохранительные органы выявили в Telegram у жителя Москвы изображение с гербом Украины. После обнаружения снимка сотрудники полиции незамедлительно оформили административное правонарушение.

Несмотря на заявление Олега Н. о неосведомленности касательно запрета данной символики, суд признал его действия противозаконными. Мужчина полностью согласился с предъявленными обвинениями.

В результате рассмотрения дела по статье о пропаганде экстремистской символики нарушителю был назначен штраф.