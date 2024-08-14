Москвича избили в отделе полиции после того, как он попросил задержать наркомана

Москвича доставили в отдел полиции и избили там после того, как он вызвал правоохранителей с просьбой задержать наркомана, сообщает Telegram-канал « Осторожно, Москва ».

10 августа житель Москвы Натик Н. увидел на улице в районе Перово неадекватного мужчину, который оголялся посреди улицы и что-то кричал, а рядом с ним лежал шприц.

Москвич обратился по номеру 112, его звонок перенаправили в полицию. Правоохранители приехали на место происшествия, но к тому моменту наркоман уже скрылся. Натик Н. попросил полицейских найти неадеквата, который может быть потенциально опасным.

Правоохранители ответили, что их рабочая смена подходит к концу и искать голого наркомана они не будут. Тогда москвич попросил их зафиксировать инцидент и убрать шприц. Однако после этого его задержали и доставили в отдел полиции. Там на него составили протокол о мелком хулиганстве.

Мужчина отказался подписывать бумагу. По словам Натика Н., его продержали в отделе около 14 часов. Кроме того, москвич заявил, что четверо полицейских применили к нему физическую силу. По его словам, правоохранители били его по лицу, ногам и рукам. Это произошло после того, как задержанный начал фиксировать на видео все, что происходит с ним в отделе.

После избиения, по словам Натика Н., на него надели наручники и предложили ему подписать протокол. На следующий день мужчину отпустили, уведомив, что он якобы ознакомлен с бумагой в присутствии двух понятых. Москвич зафиксировал побои. Он собирается обратиться с заявлением в УСБ и СК.