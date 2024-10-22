Москвич заподозрил жену в связи с соседом-автором прочтенного им романа

Москвич прочел роман своего соседа и разглядел в главной героине свою жену. Мужчина заподозрил супругу и вступил в драку с литератором. Позднее автора романа осудили на 1,5 года ограничения свободы, сообщает Baza .

Все началось с того, что один из высокопоставленных сотрудников Гильдии драматургов России написал книгу «Роман с ЖКХ», где описал нежные чувства к одной из коллег. Книга попалась в руки соседу автора, который узнал в романе свою супругу, хотя героиня и была названа другим именем.

Мужчина решил разобраться с литератором, и после нескольких словесных перепалок оппоненты подрались. В схватке победу одержал автор романа.

После драки на литератора возбудили уголовное дело, по которому его приговорили к 1,5 года ограничения свободы за причинение вреда здоровью средней тяжести.

Мужчина, который увидел в своей жене «героиню» романа, позже угодил в реабилитационный центр. Теперь он требует с писателя компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей.