сегодня в 11:06

Москвич спрятался под кустом от дождя и получил химический ожог

60-летний житель Москвы спрятался в кустах от дождя и через несколько часов оказался в больнице. У него обнаружили тяжелые химические ожоги, сообщает SHOT .

Мужчина спрятался от сильного дождя в зарослях рядом с домом. Когда ливень кончился, он пошел по своим делам.

Уже к вечеру у москвича образовались большие волдыри на руках и шее. Кожа сильно болела.

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского врачи диагностировали сильные химические ожоги. Выяснилось, что мужчина прятался от дождя в зарослях борщевика.

Капли ливня перемешивались с ядовитым соком, после чего стекали по коже мужчины. Из-за солнца вещество прожгло мужчине шею и кисти.

Ранее в Москве 14-летний химик устроил взрыв в квартире во время эксперимента. Он может остаться слепым.