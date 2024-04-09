Москвич с ружьем взял экс-жену в заложницы и заставлял ее вернуться

В Москве мужчина с ружьем взял бывшую супругу в заложницы. Он несколько часов заставлял женщину сказать, что она вернется к нему, сообщает SHOT .

Предприниматель и любитель охоты пришел в квартиру к экс-жене в столичном районе Куркино в 9 часов утра. Женщина рассказала, что в руках у бывшего мужа был черный чемодан и чехол с оружием. Мужчина заявил, что из-за ревности давно думал убить ее, но у экс-супруги еще есть шанс спастись — сказать, что пара воссоединится.

Женщина вместе с дочкой пыталась выйти из квартиры, но мужчина им не позволил сделать этого. Он достал охотничье ружье и направил его на бывшую супругу.

Не выдержав давления, женщина пообещала экс-мужу вернуться. Тогда он успокоился и убрал оружие. А напуганная жертва обратилась в полицию.

Ранее женщина несколько раз писала заявления на избиения мужа. Также в 1990-е годы бизнесмена судили за хулиганство и вымогательство.