сегодня в 12:08

Москвич расстрелял бывших родственников у подъезда в Санкт-Петербурге

28 декабря у подъезда дома на Арцеуловской аллее в Санкт-Петербурге москвич стрелял в двух бывших родственников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Между москвичом и двумя бывшими родственниками произошла словесная перепалка. Она переросла в стрельбу, после инцидента москвич скрылся.

После стрельбы в больницу попали 26- и 51-летний мужчины. Один из них получил травматическое ранение руки.

Силовики выяснили, что к стрельбе, предположительно, причастен 31-летний москвич.

Через некоторое время москвич сам пришел в отдел полиции. Там мужчину задержали.

Против москвича составили административный материал по части 1 статьи 20.1 КоАП России. Затем мужчину отправили в помещение для административно задержанных.

В ближайшее время могут возбудить уголовное дело. Травматический пистолет изъяли.

