Москвич обвинил жену в шпионаже и уехал с оружием в неизвестном направлении

58-летний директор одной из столичных фирм обвинил супругу в шпионаже, купил форму НАТО и скрылся с оружием в неизвестном направлении. Его разыскивают, сообщает Baza .

Около месяца назад младшего брата бизнесмена, который служит в зоне спецоперации, отправили на линию фронта. Мужчина долго не выходил на связь. Москвич очень переживал за родственника, у него даже начались галлюцинации.

Родные отвели бизнесмена в медклинику. Пациенту выписали таблетки. Лекарства ему помогли.

Позднее его брат приехал в отпуск. Тогда мужчина решил, что уже здоров и отказался от приема препарата.

Как рассказали родные, с начала лета бизнесмену начали мерещиться шпионы, у него появилась мания преследования. При этом мужчина уверял всех, что его жена, теща и сосед являются сотрудниками КГБ и следят за ним.

Также он приобрел для себя НАТОвскую форму и стал говорить всем, что он — военный.

А 26 июля москвич решил, что пора убежать от шпионов. Он взял с собой форму, восьмизарядный дробовик, сел в Land Cruiser белого цвета и уехал в сторону Тверской области. Его супруга забила тревогу после звонка, в котором мужчина сказал, что пьет шампанское и хочет пойти на выставку кораблей.

Местонахождение пропавшего предпринимателям сейчас неизвестно.