Москвич нашел кусок щебенки в сырниках из «ВкусВилла»

Житель столицы обнаружил кусок щебенки в сырниках, которые он купил в торговой сети «ВкусВилл». Мужчина обратился в Роспотребнадзор, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Сергей рассказал, что инцидент произошел 7 ноября. Он купил сырники с брусничной начинкой в одном из магазинов «ВкусВилл» на Покровке в центре Москвы. Внутри одного из сырников ему попался камушек, похожий на щебенку. Мужчина не пострадал, но остался разочарован произошедшим.

Москвич обратился в поддержку «ВкусВилл», где его попросили принести товар обратно на экспертизу. Мужчина отказался и направил жалобу в Роспотребнадзор. Однако в ведомстве ему рекомендовали оформить проверку на производителя сырников, а не на торговую сеть.

Однако Сергей считает, что именно магазин является ключевым звеном в цепочке продаж.