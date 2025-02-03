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Москвич грозится выбросить из окна годовалого ребенка своей сожительницы

Мужчина грозится выбросить годовалого ребенка своей сожительницы из окна квартиры на северо-востоке Москвы. На место выехали городские экстренные службы, сообщает SHOT .

Мужчина забаррикадировался в квартире одной из многоэтажек на улице Коненкова в районе Бибирево. По предварительной информации, неадекват может находиться под действием наркотиков.

Очевидцы происшествия уговаривают мужчину успокоиться и не выбрасывать младенца из окна.

На место инцидента выехали столичные экстренные службы.