Московского таксиста обвинили в госизмене из-за жены-украинки

50-летнего московского таксиста Владимира С. 18 марта задержали правоохранители. Ему предъявили обвинения в «мелком хулиганстве» и отправили под арест на 15 дней, что в итоге закончилось обвинением в госизмене, сообщает « Осторожно, новости ».

На протяжении полутора месяцев арест мужчины продлевали, обвиняя в матах на улице и неповиновении полиции. 30 апреля таксисту предъявили обвинение в государственной измене, после чего арестовали по уголовной статье.

По какой причине Владимир С. стал фигурантом дела, неизвестно, поскольку оно засекречено. Известно лишь, что мужчина женат на уроженке украинского Кривого Рога Ольге Ф.

До 2022 года они совместно проживали в московском районе Ховрино, однако после начала спецоперации женщина уехала на Украину. В соцсетях она публикует записи в поддержку ВСУ.