Московского чиновника избили стулом за отказ платить схалтурившему подрядчику
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В Москве чиновник отказался платить 800 тыс. рублей за криво уложенный асфальт, из-за чего его избил стулом разгневанный подрядчик, сообщает Mash.
Чиновник из Мосветстанции заключил госконтракт на прокладку дороги с компанией «Артстрой». Договорились на сумму 800 тыс. рублей. В итоге недобросовестный подрядчик криво уложил 100 м асфальта.
Потерпевший отказался платить. После этого в офис прибыл 36-летний начальник «Артстроя». В ходе перепалки мужчина схватил стул и избил им чиновника по голове.
Пострадавший был госпитализирован, ему наложили швы. Избившего чиновника мужчину задержали, он признал свою вину.