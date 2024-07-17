Московского чиновника избили стулом за отказ платить схалтурившему подрядчику

сегодня в 18:15

В Москве чиновник отказался платить 800 тыс. рублей за криво уложенный асфальт, из-за чего его избил стулом разгневанный подрядчик, сообщает Mash .

Чиновник из Мосветстанции заключил госконтракт на прокладку дороги с компанией «Артстрой». Договорились на сумму 800 тыс. рублей. В итоге недобросовестный подрядчик криво уложил 100 м асфальта.

Потерпевший отказался платить. После этого в офис прибыл 36-летний начальник «Артстроя». В ходе перепалки мужчина схватил стул и избил им чиновника по голове.

Пострадавший был госпитализирован, ему наложили швы. Избившего чиновника мужчину задержали, он признал свою вину.