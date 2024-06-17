Московский ТРЦ «Европейский» эвакуировали из-за угрозы взрыва
В Москве ТРЦ «Европейский» эвакуировали из-за анонимной угрозы минирования
Фото - © Andrey Korzun. Собственная работа/Wikipedia.org
В Москве оперативные службы вывели на улицу всех посетителей и сотрудников торгово-развлекательного центра «Европейский» из-за анонимной угрозы взорвать здание, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник.
«Поступило анонимное сообщение с угрозами взрыва, проводится эвакуация на время проверки здания», — сказал собеседник агентства.
Специалисты полностью обследуют здание на предмет нахождения взрывоопасных веществ.
Остальные подробности уточняются.