Московский студент наладил контрабанду вымерших моллюсков в США и попался

Студент московского РГУ им. Косыгина задержан за контрабанду вымерших моллюсков в США, утверждает SHOT . Молодого человека поймали во время отправки девяти посылок с аммонитами — окаменевшими моллюсками.

В документах на отправку 24-летний студент указывал, что в грузах якобы находятся декоративные камни. Однако экспертиза показала, что парень отправлял вымерший головоногий моллюск рода Lytoceras sp., который еще в мезозой обитал на Северном Кавказе. На контрабанде парень зарабатывал примерно по 120 000 рублей.

По данным издания, задержанный сидел в интернет-чатах интересующихся палеонтологией, где покупал вымерших моллюсков и перепродавал их за границу.

Возбуждено уголовное дело о контрабанде культурных ценностей. Студенту может грозить лишение свободы сроком до 5 лет и денежный штраф.