Московские правоохранители раскрыли схему с «кабальными» микрокредитами

В столице России правоохранительные органы раскрыли мошенническую схему с займами, в результате которой у граждан было изъято свыше ста квартир. Аферисты действовали в период с ноября 2018 года по октябрь 2021 года. Они склоняли своих жертв, в основном пожилых людей, оформлять «кабальные» микрокредиты (на крайне невыгодных условиях), сообщает Life.ru .

«Когда же выяснялось, что заемщик не может исполнить свои обязательства, через суд отбирали у них недвижимость в счет погашения задолженности, процентов и пени. Таким образом, жилплощади лишилось более 100 человек», — отметил собеседник издания.

Недвижимость выставляли на торги. Расследование показало, что кредиты выдавались в офисе одной из микрофинансовых организаций, расположенной в центре Москвы. Однако проблемные договоры оформлялись от имени «частных инвесторов», которые имели договоры поручения с данной компанией.

В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное предпринимательство». Стоит отметить, что, в соответствии с законодательством, частные инвесторы не обладают правом на выдачу займов.