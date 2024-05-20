Московские пожарные борются с огнем в банкетном зале
В Москве пожарные тушат банкетный зал
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В Москве 20 мая сигнал о пожаре в банкетном зале на Краснодарской улице, 60а поступил в МЧС, куда сразу же отправились спасатели, сообщили РИАМО в пресс-службе МЧС по Москве.
Предварительно установлено, что огнеборцы тушат банкетный зал площадью 90 квадратных метров. На момент публикации заметки информации о пострадавших не поступало.
Что именно стало причиной пожара, пока неизвестно. Все обстоятельства случившегося устанавливаются компетентными органами.
Ранее московские пожарные ликвидировали открытое горение в здании управы Соколиная гора. Спасатели проливали здание и разбирали конструкции.