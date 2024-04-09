Мошенники звонят близким военнослужащих

Участились случаи нового вида мошенничества, когда неизвестные звонят близким военнослужащих и рассказывают вымышленную историю о том, что человек попал в плен и необходимо немедленно собрать крупную сумму на «выкуп», чтобы спасти его жизнь, сообщили в пресс-службе главного управления региональной безопасности Московской области.

Цель такого манипулятивного преступления — обмануть жертву и заставить ее в панике совершить необдуманные действия.

Такой вид мошенничества строится на эмоциональном шоке и переживании за близких, с которыми сталкиваются семьи военнослужащих. Во время звонка на заднем фоне могут быть слышны крики о помощи или звуки борьбы — скорее всего это имитация, такую тактику используют злоумышленники, чтобы усилить эффект угрозы и вынудить жертву действовать быстро и без размышлений.

В другой схеме мошенники под видом волонтеров сообщают, что солдат погиб, а для «транспортировки тела» на родину нужна крупная сумма. Суть еще одной схемы заключается том, что близкий человек якобы ранен и требуется срочно перевести деньги на оплату лечения. Чтобы убедить людей в необходимости отправить деньги, мошенники могут использовать шокирующие фотографии ран, найденные в интернете.

Важно помнить, что в случае подобных звонков необходимо проявлять осторожность и стараться сохранять спокойствие. Если есть возможность, самостоятельно свяжитесь с военнослужащим. Не сообщайте личную информацию и финансовые данные по телефону, особенно если звонок пришел от незнакомого номера.

Если вы стали жертвой мошенников и сообщили им свои финансовые данные, немедленно свяжитесь со своим банком и объясните случившееся, далее следует обратиться с заявлением в полицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.