Мошенники в Подмосковье звонят от лица несуществующей Единой медицинской службы

Мошенники звонят жертвам и задают вопросы про обследования. Например: «Когда вы в последний раз проходили флюорографию?». Информация о датах, конечно же, расходится, а чтобы все якобы перепроверить, злоумышленники просят сообщить номер СНИЛС.

Если жертва не соглашается, они предлагают обновить сервис госуслуг и просят сообщить им код из СМС.

Опасность заключается в том, что, сообщая код и СНИЛС, жертва предоставляет полный доступ к своим данным, и злоумышленники этим пользуются.

Использование выдуманного ведомства «Единая медицинская служба» легко может усыпить бдительность жертв. Это происходит потому, что тех или иных единых реестров становится много, и их упоминание стало привычно для слуха.

Чтобы избежать взлома личного кабинета, следует помнить, что: не существует Единой медицинской службы и списков контроля прохождения флюорографии; записываться на прием и обследование или нет вы решаете сами, никто не вправе контролировать и принуждать; никакие обзвоны для записи на прием не производятся; нельзя сообщать по телефону личные данные, СНИЛС и коды из СМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.