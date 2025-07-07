Мошенники убедили ребенка сфоткать банковскую карту мамы ради бонуса в игре

В Нижегородской области восьмилетний мальчик отправил мошенникам фотографию банковской карты мамы, после чего аферисты похитили у женщины 55 000 рублей. Ребенок думал, что взамен снимка получит промокод для мобильной игры, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.

Мама школьника рассказала, что он переписывался в мессенджере с неизвестными. Собеседник пообещал мальчику бонус в игре, если ребенок отправит фото маминой карточки. Малолетний не заподозрил подвоха и выполнил задание, после чего мошенники получили банковские данные его родительницы.

В итоге аферисты похитили у женщины 55 тысяч рублей. Мальчику так и не прислали обещанного промокода, добавили в МВД.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).