Мошенники убедили ребенка сфоткать банковскую карту мамы ради бонуса в игре
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В Нижегородской области восьмилетний мальчик отправил мошенникам фотографию банковской карты мамы, после чего аферисты похитили у женщины 55 000 рублей. Ребенок думал, что взамен снимка получит промокод для мобильной игры, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
Мама школьника рассказала, что он переписывался в мессенджере с неизвестными. Собеседник пообещал мальчику бонус в игре, если ребенок отправит фото маминой карточки. Малолетний не заподозрил подвоха и выполнил задание, после чего мошенники получили банковские данные его родительницы.
В итоге аферисты похитили у женщины 55 тысяч рублей. Мальчику так и не прислали обещанного промокода, добавили в МВД.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество).