Мошенники споили россиянина ради квартиры стоимостью более 2 млн рублей

Двух жителей Томска обвинили в завладении долей квартиры местного жителя мошенническим путем. В ближайшее время они предстанут перед судом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Томской области.

По данным следствия, ранее судимый мужчина вступил в сговор в товарищем, с которым отбывал срок, и мошенническим путем завладел долей квартиры 54-летнего местного жителя на улице Циолковского. Сумма ущерба составила около 2,2 млн рублей.

В январе 2023 года злоумышленники вывезли потерпевшего на заимку в 60 км от Томска, под предлогом трудоустройства сторожем. Обвиняемые спаивали жертву, убеждая продать долю в квартире за 1,7 млн рублей, однако не собирались выплачивать обещанную сумму.

Затем обвиняемые обманным путем заставили потерпевшего подписать договор купли-продажи его доли в квартире. Была оформлена расписка о получении 1,7 млн рублей, которые на самом деле не были переданы. Затем злоумышленники зарегистрировали право собственности на долю в квартире потерпевшего в уполномоченных органах.

Правоохранительные органы задержали мошенников. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере и повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). В настоящее время расследование завершено, фигуранты находятся под стражей. Все материалы уголовного дела переданы в суд.